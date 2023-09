Solium Infernum eliminerer de mest frustrerende aspektene ved online-strategi

HQ

Solium Infernum ser ut til å bli et strategispill uten sidestykke, og på Gamescom tok vi en prat med senior teknisk designer Will Dyce om noen av spillets kjernefunksjoner og hvordan det skiller seg ut fra mengden.

Bortsett fra å prøve å være "den verst tenkelige personen", som Will beskriver det, handler Solium Infernum om å prøve å ta over Pandemonium, som i bunn og grunn er helvetes hovedstad. For å gjøre dette må vi tenke oss om, men vi trenger også mye tid. Dette er imidlertid ikke noe som må gjøres på én gang, og du kan faktisk fordele spillet som du vil.

"Du kan spille et asynkront langspill, enten som en match eller et tilpasset spill, der du kan endre hvor mange timer du har på deg til å sende inn turene dine," forklarer han. "Standardinnstillingen er 24 timer, men du kan si at du har 72 timer eller noe sånt. Og du kan også spille i en lynmodus der du har femminuttersrunder og lar alle spille samtidig med litt justert balansering, slik at du kan bli ferdig med spillet på rundt 90 minutter."

"Så det er veldig fleksibelt. Du kan spille på forskjellige måter, og spillet går egentlig like raskt som vennene dine. Hvis vennene dine er veldig trege med å sende inn turene sine, kan det ta evigheter.

Jeg har et spill av det opprinnelige Solemn Infernum som har pågått siden jul og fortsatt er i full gang. Vi har virkelig blitt kjent med hverandre. Ikke nødvendigvis på en positiv måte."



Så hvis du har en venn som ikke kan la være å tenke på kulen når det er deres tur, spiller det ingen rolle i Solium Infernum, og du kan ta dem så raskt eller sakte du vil. Se hele intervjuet nedenfor og vår forhåndsvisning av spillet her.