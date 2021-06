Somerville er klart for å ta opp kampen mot Limbo og Inside

Danskene i Playdead brukte seks år på å gå fra Limbo til Inside, så selv om studioets tidligere sjef viste frem sitt nye spill i 2017 visste vel de fleste av oss at ventetiden fortsatt ville bli lang. Heldigvis virker det som om dette skyldes et fokus på kvalitet.

Dino Patti, Chris Olsen og resten av gjengen i Jumpship har nemlig gitt oss den første ordentlige gameplaytraileren fra Somerville, og i tillegg til å ose av den samme glimrende atmosfæren som Limbo og Inside virker dette mer ambisiøst med et mer komplekst kamera og flere mekanikker. Forvent nærmere informasjon om dette de neste månedene, for planen er at spillet skal slippes neste sommer.