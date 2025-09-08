Sommersluttspillet i LEC 2025: 6 lag er fortsatt med i kampen etter at Team BDS og Team Heretics ble slått ut

HQ

Allerede har to lag blitt eliminert fra LEC Summer 2025 Playoffs, da i løpet av helgen fant den første serien av kamper sted og så både Team BDS 'og Team Heretics 'sesonger komme til en slutt etter at de ikke klarte å vinne sin første knockout-kamp.

Resultatet ble at både GiantX og Team Vitality gikk videre, der de skal spille mot taperne av semifinalene i den øvre braketten, hvorav den første allerede har funnet sted og den andre begynner i dag.

I går slo G2 Esports Karmine Corp , noe som betyr at G2 nå er én seier unna den store finalen, mens Karmine Corp rykker ned til eliminasjonsbraketten, der de nå må møte Team Vitality og unngå tre runder med utslagning hvis de ønsker å se den store finalen. Som GiantX, vet vi motstanderen deres om noen timer, ettersom taperen av KOI vs. Fnatic vil falle ned og møte GiantX, mens vinneren vil gå videre og møte G2 Esports.

Hvem er din favoritt til å vinne LEC Summer Playoffs?