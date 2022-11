HQ

Etter at Dr. Eggman ikke klarer å holde de onde fingrene sine fra sjansen til å skaffe de eldgamles krefter, havner både skurken selv, Sonic og hans venner i en verden som ingen har sett før. Kronos Island er en øde øy, hvor ruiner hvisker om et tidligere høyteknologisk samfunn, men som nå bare er et fjernt minne. Det er imidlertid ennå ikke helt tomt for liv. Små mystiske skapninger prøver fortsatt å leve livet ut, men er i undertall i forhold til skapningene som ønsker å påføre andre smerte.

HQ

Med Sonic Frontiers har Sonic Team forsøkt å legge noe nytt til spillserien og introduserer med denne installasjonen en åpen spillverden. Denne verden er fylt til randen med utfordringer for Sonic å ta fatt på. Ved første øyekast ser den ganske liten ut, men fortsetter å utvide seg, noe som fører til en spennende oppdagelsesreise for de som ønsker å løpe tusenvis av mil som det lille blå pinnsvinet. Spillverdenen i Sonic Frontiers er dessverre ikke særlig interessant å utforske da den ser grå og noe shabby ut. Når det er sagt, betyr det ikke at det ikke er ting å se eller gjøre, men det er bare ikke spesielt interessant. Snarere er oppgavene som tilbys ganske monotone og noen ganger kan det føles som et ork, mer enn en nytelse. For Sonic Frontiers føles ikke særlig givende, og jeg gjør hele tiden ting uten egentlig å forstå hvorfor jeg gjør dem. Faktisk samler du bare tusenvis av ting uten egentlig å føle at det hjelper deg nevneverdig.

Som sagt er det mye å gjøre på Kronos Island. Rundt omkring er det mindre gåter å løse som sakte men sikkert løser opp tåken fra spillkartet og avslører forskjellige aktiviteter som spilleren kan bryne seg på. Kocos er en av de få skapningene som fortsatt lever på øya, og hvis du finner Hermit eller Elder Kocos, kan de belønne deg pent ved å øke forsvaret ditt og angrepskraften, samt din maksimale ringkapasitet og hastighet. I tillegg venter øyas voktere på å forsvare seg mot inntrengere, altså Sonic. Dette er imidlertid bare et utvalg av de ulike aktivitetene du kan ta på deg i Sonic Frontiers.

Dette er en annonse:

Men spillet foregår ikke bare på Kronos Island. Ved å beseire bosser belønnes du med tannhjul som kan brukes til å aktivere mystiske portaler som kaster deg inn i andre verdener. Noen kan være helt ukjente, mens Green Hill Zone for eksempel føles mer kjent. Disse verdenene oppfattes imidlertid ikke som åpne verdener, men som nivåer du må fullføre for å låse opp nye viktige deler av historien. Disse varierer i kvalitet, men når de leverer, er de blant høydepunktene i spillet. For her får vi spille som Sonic i både 2D og 3D og det er, som du kanskje har skjønt, nivåene i 2D som skinner sterkest.

Det har vært mye snakk på forhånd om kampsystemet i denne installasjonen, noe det har vært langt mindre fokus på før. Fra å sprette på fienders hoder for å beseire dem, er Sonic nå klar til å slå løs med knyttnevene i stedet. Kronos Island er et rede for eldgamle skapninger som er forskjellige fra hverandre. Mens noen kan beskytte svakpunktene sine, bryr andre seg ikke i det hele tatt, og vil raskt slå deg uansett. Heldigvis finnes det noen triks for å håndtere de forskjellige typene. I begynnelsen av eventyret lærer Sonic å løpe rundt fiender og skape en slags ring, som når den lukkes, overvelder fienden. De med rustning blir da også sårbare for pinnsvinets never. Hver fiende etterlater seg også ferdighetspoeng som kan brukes til å låse opp nye evner. Det er ikke så mange valg tilgjengelig, men det gir i hvert fall mer variasjon til kampene i løpet av det rundt 20 timer lange eventyret. For eksempel kan du senere sparke sjokkbølger mot fienden eller gjøre et sikk-sakk-angrep mot dem, noe som gir rom for en rekke kampteknikker.

Dette er en annonse:

Noe mange sikkert ikke har fått med seg er at Kronos Island ikke er den eneste øya du får utforske i Sonic Frontiers. Forståelig, siden Sonic Team ikke har vist noe fra de andre øyene, som er veldig forskjellige fra hverandre. Amy, Knuckles og Tails er alle fengslet på de forskjellige øyene, og du må utforske dem alle for å beseire titanene og frigjøre vennene dine. Det er fem forskjellige øyer å utforske i Sonic Frontiers, og Kronos Island er bare begynnelsen. Alle av dem skiller seg fra hverandre både i utseende og når det gjelder fiendene. En øy tar omtrent fire timer å fullføre, men det kan også variere avhengig av om du bare vil gjøre aktiviteter knyttet til historien eller også gjøre noe annet, for eksempel ta en fiskepause med Big. I praksis dreier det seg imidlertid kun om fire store øyer da en av dem kun er et kort besøk.

HQ

Og nå til det visuelle. Spillet føles veldig gammelt grafisk sett, med teksturer som minner om begynnelsen av forrige generasjon. I tillegg ser det ikke ut til at spillet laster deler av verden på rundt 100 meters avstand, og gitt at det går veldig raskt når man spiller som Sonic, er det ikke ideelt når skinner, springbrett og andre ting plutselig dukker opp. Det ser bare ikke bra ut i det hele tatt. Det som derimot er bra er et Sonic Team tilbyr to forskjellige moduser hvor du kan prioritere enten grafikk eller bildehastighet. Men siden spillet ser så utdatert ut, er det ingen vits i å spille i 4K-oppløsning og deretter lide av at spillet føles hakkete. Å prioritere bildehastighet føles rett og slett opplagt.

Bortsett fra det faktum at Sonic nå er friere enn noen gang før, er tonen også veldig forskjellig fra tidligere spill. De fleste av oss forbinder nok Sonic med glede og rock eller popmusikk. I Sonic Frontiers er imidlertid stemningen desto mer dyster og melankolsk, noe jeg kom til å sette pris på i løpet av min tid på disse mystiske verdenene som en gang var fylt med liv. Selv om Sonic Team ikke treffer blink hver gang, vil jeg likevel ta av meg hatten for dem for å prøve å inkorporere noe nytt i den ellers forutsigbare og (for det meste) dårlige serien. Dette føles veldig som SEGAs ekvivalent til (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og selv om det ikke har en sjanse i sammenlikning, er dette fortsatt et godt forsøk på å etterlikne det basert på Sonics egenskaper.

Historien i Sonic Frontiers er relativt kort og til å begynne med føles det som om det egentlig ikke er noen historie i det hele tatt. Men jo dypere du kommer inn i spillet, jo tydeligere blir det. Imidlertid har verken Super Mario eller Sonic noen gang vært synonyme med gode historier, så det spiller egentlig ingen rolle. I Sonic Frontiers handler det mer om bakgrunnshistorien til disse øyene, hvor du som spiller må forestille deg hva ruinene en gang var. Om det er en god ting eller ikke, lar jeg være opp til deg som spiller å bestemme selv, men personlig synes jeg ikke det burde vært kastet inn flere historieelementer. Jeg er også glad for at Dr. Eggman for en gangs skyld jobber mer i skyggen, i stedet for å dukke opp for ofte og ødelegge den melankolske atmosfæren med all skrikingen sin.

Jeg ble ærlig talt ganske overrasket over hvor mye jeg likte Sonic Frontiers. Til tross for dårlig grafikk og mange uinteressante aktiviteter, er det noe som gjør det morsomt å farte rundt som Sonic i en åpen spillverden. Jeg setter også pris på at hver øy har i underkant av ti nivåer som blander 2D- og 3D-miljøer hvor vi får spille som Sonic på den måten vi ellers er vant til. Det er mange ting jeg skulle ønske utviklerne hadde forbedret, men det hindrer ikke Sonic Frontiers fra å stå frem som et av de bedre spillene i serien på mange, mange år.