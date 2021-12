Sonic Frontiers lar oss løpe hvor vi vil høsten 2022

HQ

Sega var ganske hemmelighetsfulle da de kunngjorde det som da hadde kodenavnet Sonic Rangers i sommer, men røpet i alle fall at spillet vil gjøre mye nytt for franchisen. Nå har det blitt bekreftet hvordan.

Det som egentlig heter Sonic Frontiers ble offentliggjort i natt, og som ryktene hadde det til tar spillet mye inspirasjon fra såkalte open-world-spill som Grand Theft Auto V og The Legend of Zelda: Breath of the Wild ved å la oss fritt utforske store områder. Utviklerne kaller det like greit "open-zone", noe som betyr at vi skal få lov til å bruke Sonic sine ferdigheter og hurtighet til å utforske Starfall Islands som vi vil i stedet for å være låst til bestemt måter og veier. Hvordan dette passer for det blå lynet får vi se når spillet slippes sent i 2022 om alt går som planlagt.