Sonic Frontiers var et av Segas bestselgende spill den siste tiden

I et nylig finansielt rapportdokument, det samme som avslørte at Metaphor: ReFantazio er en to-million selger, så Sega ut til å ha ved et uhell inkludert en haug med informasjon om hvor mange av de andre spillene som selger. Med et spesifikt fokus på titler fra de siste årene, bekreftes det at Sonic Frontiers faktisk er et av utgiverens mest vellykkede prosjekter.

I følge VGC topper Persona 5 Royal listen med 7,25 millioner solgte eksemplarer, etterfulgt av Sonic Frontiers med 4,57 millioner. Team Sonic Racing (3,5 millioner) og Total War: Three Kingdoms (3,21 millioner) kommer på de neste plassene, foran alle Ryu Ga Gotoku -prosjekter, alle andre Atlus -titler og så videre.

I rekkefølge er de refererte salgstallene som følger :



Persona 5 Royal (inkludert Remaster-versjonen) - 7,25 millioner



Sonic Frontiers - 4,57 millioner



Team Sonic Racing - 3,50 millioner



Total War: Three Kingdoms - 3,21 millioner



Yakuza: Like a Dragon - 2,86 millioner



Sonic Superstars - 2,43 millioner



Total War: Warhammer III - 2,34 millioner



Shin Megami Tensei V (inkludert Vengeance) - 2,11 millioner



Persona 3 Reload - 2,07 millioner



Like a Dragon: Infinite Wealth - 1,66 millioner



Like a Dragon: Mannen som slettet navnet deres - 0,96 millioner



Er du overrasket over disse tallene?