HQ

Da Sega endelig avduket Sonic Frontiers i desember var de relativt vage om akkurat hvordan spillet vil fungere, og nøyde seg med å si at mer informasjon ville komme i løpet av sommeren. Vel, sommeren er her, og det samme er det første gameplayklippet.

Som en del av IGN First har Sega gitt oss en kort teasertrailer som viser Sonic løpe rundt i vakre omgivelser, kjempe mot et par fiender og selvsagt samle noen ringer. Ikke stort, men et klart tegn på at enda mer er like rundt hjørnet.