Sonic Mania er gratis på PC

Nå er det altså ikke mulig å skaffe seg PC-utgavene av Overcooked 2 og Hell is Other Demons gratis via Epic Games Store lengre, men heldigvis er det noen andre godbiter som har overtatt plassene.

Som lovet er det Sonic Mania og Horizon Chase Turbo som nå kan bli dine uten å betale en eneste krone på Epic Games Store. Deretter er det The Spectrum Retreat som blir gratis fra klokken 17 neste torsdag.