Sonic Origins pusser opp elskede spill i juni, men får kritikk

Det har snart gått et år siden Sega kunngjorde at de pusser opp Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic CD og Sonic & Knuckles, så mange ble meget spente da samlingen dukket opp på enkelte PlayStation Store-utgaver for noen dager siden. I dag kom endelig den gode nyheten fra offisielt hold, samt en dårlig...

Sega har gitt oss en trailer som avslører at Sonic Origins lanseres den 23. juni. I tillegg viser den de to ulike presentasjonsmodusene vi kan velge mellom og til slutt ramser opp noen av de ekstra godbitene disse nye utgavene slenger på. Akkurat der har du også noe som irriterer mange fans, for som du kan se i oversikten under krever nesten alle disse at du kjøper mer enn selve spillet. Ikke engang Digital Deluxe-utgaven kommer med alt om du ikke forhåndsbestiller den, så om du har lyst på ekstra utfordrende oppdrag, mer musikk og slik må det brukes noen ekstra kroner.