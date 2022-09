Sonic Prime virker ikke like bra som filmene i trailer

HQ

Til tross for at serien kommer en gang i vinter har Netflix vært ekstremt sparsomme med detaljer om Sonic Prime etter det lille glimtet vi fikk i mai. Nå er det tydeligvis tid for å starte markedsføringskampanjen.

Dette siden Netflix endelig har gitt oss den første skikkelige traileren for Sonic Prime, og her får vi både se vår blå venn løpe rynraskt rundt omkring, Doctor Eggman, Shadow og Big the Cat. Denne får det helt klart til å virke som om serien, i motsetning til filmene til en viss grad, utelukkende er rettet mot barn, så det blir nok ikke jeg ser på når snøen kommer.