Sonic Superstars har fått aldersgrense i USA

Det er lett å glemme at Sonic Superstars ble annonsert i forrige måned, for vi har snakket mye om det siden da, og det ser ut som et spill fansen har etterspurt lenge. Det sies også at det skal slippes en gang i høst, og heldigvis ser det ut til at dette faktisk kommer til å skje.

Grunnen til at vi tror dette er at det amerikanske PEGI-motstykket ESRB nå har aldersvurdert spillet, noe som vanligvis gjøres ganske nær lansering. Som forventet fikk det karakteren E (for Everyone), og slik beskriver vurderingsinstansen det:

"Dette er et action-plattformspill der spillerne inntar rollene til Sonic og vennene hans mens de suser rundt i fargerike soner og forsøker å beseire Dr. Robotnik. Når spillerne suser gjennom de finurlige omgivelsene, kan de hoppe på fiendenes hoder, noe som får dem til å forvandle seg til små skapninger. Sonic og vennene reagerer på skader ved å miste myntlignende ringer og falle av skjermen når de blir beseiret. Sjefskampene kan være mer langvarige, med tegneserieaktige eksplosjoner."

Og det høres ut som omtrent alt jeg hadde håpet på. Hva synes du?