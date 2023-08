Sonic Superstars setter full fart med lansering 17. oktober

HQ

Etter Sonics gjenoppblomstring i videospillverdenen (han hadde allerede gjort det med suksessen til sine to live-action-filmer) med utgivelsen av Sonic Frontiers i november i fjor, ble mange av oss overrasket over kunngjøringen på Summer Game Fest om at vi ville få en ny tittel fra det blå pinnsvinet i år, og at den også ville gå tilbake til den opprinnelige sidescrollingsformelen. Men det var slik vi oppdaget Sonic Superstars.

Geoff Keighley brakte tittelen tilbake i forgrunnen under Gamescoms Opening Night Live, og viste frem en ny trailer der vi fikk se nye baner og den etterlengtede flerspillermodusen med fire spillere som styrer Sonic, Tails, Amy Rose og Knuckles. Og som om ikke det var nok, fikk vi også lanseringsdatoen. Sonic Superstar lanseres 17. oktober 2023, noe som strammer inn høstplanen ytterligere.

HQ

I tillegg til nyheten om den kommende Sonic Superstars, ble også The Final Horizon-oppdateringen for Sonic Frontiers annonsert, som blir helt gratis og inkluderer nye figurer, en ny historie og nye utfordringer.