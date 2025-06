Sonic Team: "Det er for øyeblikket ingen planer" for en nyinnspilling av Sonic Adventure

Etter at Dreamcast døde en for tidlig død i 2001, falt Sonic the Hedgehog ned i en skikkelig bølgedal med det ene elendige spillet etter det andre. Mange mente at hastigheten hans rett og slett ikke kom til sin rett i tre dimensjoner, men faktum er at Sonic Team, som jobbet med våpen i hånd, leverte to virkelig gode Sonic-spill til Dreamcast; Sonic Adventure og Sonic Adventure 2.

Siden Sega har åpnet døren for remasters og remakes med Sonic Colors og Sonic X Shadow Generations (samt rykter om Sonic Heroes), har mange håpet på remakes av Sonic Adventure slik at flere kan gjenoppleve hans storhetstid på Segas siste egenutviklede konsoll. Men ... tilsynelatende kan vi slutte å håpe på dette.

I et intervju med Shacknews forklarer Sonic Team-sjef Takahashi Iizuka at dette er uaktuelt fordi det ville kreve uforholdsmessig mye arbeid å få det riktig :

"Jeg hører det ofte. Jeg setter virkelig pris på alle som liker Sonic Adventure-serien, men når jeg tenker på hva som må til for å bringe det spillet opp til standarden og forventningene til hva det moderne spillpublikummet vil ha, tror jeg det ville kreve omtrent like mye tid og energi som å lage en ny tittel. En del av meg tenker at jeg kanskje bare burde lage en helt ny tittel, og det er derfor det ikke er noen planer for øyeblikket."

Han sier ikke at det aldri kan skje, men hvis det ikke er noen planer, betyr det at vi i hvert fall de neste fem årene kan glemme det, selv om Sonic Team skulle komme til fornuft. Så sent som i fjor antydet imidlertid den samme Iizuka at han kunne tenke seg å lage Sonic Adventure 3, så kanskje det i det minste er et visst håp for dette.

Hvordan ser du det selv, husker du Sonic Adventure og vil du spille en nyinnspilling?