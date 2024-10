Sonic Team forklarer hvorfor de vil fortsette å støtte svake konsoller

HQ

Det neste spillet som er på vei med Segas fartsfylte maskot Sonic er, som du kanskje vet, Sonic X Shadow Generations, som har premiere 25. oktober. Det vil deretter komme til hele pakken med PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X.

Og dette oppsettet er noe vi bør forvente i fremtiden også, til tross for mange påstander om at eldre konsoller gjør det vanskeligere å optimalisere for de nyere. I et intervju med IGN forklarte Sonic Team-produsent Takashi Iizuka hvorfor de går denne veien:

"Som et marked har vi high-end maskiner, high-end konsoller. Når vi kommer ut med disse konsollene, føler vi at vi kan lage nyere Sonic-spill som kan uttrykke Sonics hastighet og med mye bedre spillgrensesnitt også. Men vi ønsker også å støtte konsoller med lavere spesifikasjoner. Så selv om PS5 Pro kommer ut, eller nye innovasjoner eller teknologi kommer ut, føler vi at det er viktig å støtte konsollene med lavere spesifikasjoner og la mange av brukerne fortsette å spille Sonic."

Med tanke på at Switch 2 er rett rundt hjørnet og sies å være omtrent like kraftig som PlayStation 4, kan vi trygt anta at Sonic Team vil fortsette å støtte eldre formater i veldig, veldig lang tid.

På den annen side har spill som Sonic Superstars, Sonic Origins Plus og Sonic Frontiers levert massevis av god plattformunderholdning til tross for at de ikke har utfordret noen grenser grafisk - så dette burde vel egentlig ikke være noe problem?