Sonic the Hedgehog 2 er på vei

Du ser på Annonser

Vi skal ikke lenger tilbake enn april for å se at Jeff Fowler, regissøren av Sonic the Hedgehog-filmen, sa de fortsatt ikke hadde startet forhandlingene om en oppfølger, men som tilfellet er med kildematerialet kan ting endre seg raskt.

Variety har nemlig fått æren av å bekrefte at arbeidet på en oppfølger til Sonic the Hedgehog er i gang, og at det atter en gang er Fowler som står for regien mens Josh Miller og Pat Casey tar for seg manuset denne gangen også. Dessverre er de fortsatt i en såpass tidlig fase at de ikke kan si noen om rollebesetning og produksjonsstart, men filmen er i alle fall på vei.