Sent i går bekreftet Colleen O'Shaughnessey at hun har stemmen til Miles "Tails" Prower i Sonic the Hedgehog 2-filmen, men det stopper altså ikke der.

Nå har Jeff Fowler og kompani også delt den første posteren fra Sonic the Hedgehog 2, og avslører i samme slengen at vi får den første traileren fra filmen på The Game Awards natt til fredag.