Sonic the Hedgehog 2 setter spill-rekord på kino

Det er ikke rart at Paramount var raskt ute med å gi klarsignal for en oppfølger til Sonic the Hedgehog siden filmen ble tidenes mest innbringende kinofilm basert på et spillunivers, og selskapet kommer ikke til å angre på å allerede ha godkjent en tredje film heller.

Variety røper at Sonic the Hedgehog 2 tjente over 71 millioner dollar i USA under premierehelgen. Dermed knuser den originalen sin rekord på 58 millioner dollar. Faktisk slår den til og med hva Sonic the Hedgehog klarte i løpet av de fire første dagene den President's Day-helgen siden det var 70 millioner dollar.

Dette gjør altså at Sonic the Hedgehog 2 nå har rekorden for mest innbringende kinofilmen basert på et spill eller spillunivers i løpet av premierehelgen med soleklar margin. Da er det jo ekstra hyggelig at den på verdensbasis også har passert 141 millioner dollar siden vi fikk den tidligere her til lands og flere andre steder.