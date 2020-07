Sonic the Hedgehog 2 skal ha premiere i 2022

Du ser på Annonser

Den 29. mai kunne endelig Paramount Pictures bekrefte at de vil lage en oppfølger til årets Sonic the Hedgehog, men de kunne ikke si stort mer på det tidspunktet siden arbeidet så vidt hadde startet. Verken det eller pandemien stopper dem uansett fra å ha troen på ting skal gå relativt raskt.

Ben Schwartz, som har stemmen til Sonic i filmene, har tatt til Twitter for å avsløre at Sonic the Hedgehog 2 vil ha premiere den 8. april 2022 om alt går som planlagt. Nå er jo sjansen litt større for å rekke det denne gangen siden designet vel ikke må endres, men som de siste månedene og dagene har vist kan planer endre seg raskt. Tiden får vise om det blå pinnsvinet er raskere enn utsettelser eller ei.