Sonic the Hedgehog 3 er nå franchisens mest lønnsomme kinofilm.

Som du sikkert har sett, har Sonic the Hedgehog 3 fått mye ros av media og har toppet listene over de største filmene helt siden den hadde premiere 10. desember. Dette har ført til at filmen allerede er den filmen i serien som har tjent mest penger på kino til dags dato.

Den forrige mest suksessrike Sonic-filmen var Sonic the Hedgehog 2, som spilte inn totalt 405 millioner dollar. Dette har nå blitt passert av del tre med 420 millioner dollar. Og publikum strømmer fortsatt til, så det er en skikkelig blockbuster vi har med å gjøre her.

Det er allerede bekreftet at Sonic the Hedgehog 4 er på vei, og til tross for at Jim Carrey hevder å være pensjonert, er han åpent interessert i å vende tilbake til rollen som Robotnik. Det gjenstår å se om det kan gå like bra eller enda bedre en fjerde gang. Hva synes du om det?