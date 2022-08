Sonic the Hedgehog 3-filmen kommer i desember 2024

HQ

Paramount og Sega var såpass fornøyde med Sonic the Hedgehog 2-filmen at de godkjente en tredje film før premieren til førstnevnte, men ventetiden blir tydeligvis minst like lang til tross for det.

For Paramount har sendt oss en oppdatert oversikt over de kommende filmene sine, og der avslører selskapet blant annet at Sonic the Hedgehog 3 skal ha premiere den 20. desember 2024. Som en følge av at dette forsinkes den nye Smurfe-filmen vekk fra den datoen slik at premieren i stedet blir den 14. februar 2025. Dermed blir det altså fortsatt en intens kamp mellom noen blå skapninger julen 2024 siden Avatar 3 tilsynelantende kommer rundt samme tid.