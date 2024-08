Soniqs er vinnere av Esports World Cup PUBG: Battlegrounds

HQ

En av de siste turneringene som ble avholdt på Esports World Cup var PUBG: Battlegrounds -arrangementet som samlet 24 av de beste lagene fra hele verden for å konkurrere i intens action om en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Arrangementet ble avsluttet i helgen, der Soniqs klarte å gå til topps, like foran Petrichor Road, etter en imponerende finaleprestasjon der laget vant tre av de 12 rundene og endte på andreplass i ytterligere to, og dermed fikk de 113 poeng, noe som var nok til å plassere dem foran nummer to på 109.

Dette resultatet ser Soniqs på vei hjem med $ 700,000 50,000 i premiepenger, med $ XNUMX XNUMX MVP-bonusen som faktisk går til TSMs Pedro "sparkingg" Ribeiro på fjerdeplass.

Spørsmålet er nå om Soniqs kan fortsette denne seiersrekken og også vise seg å være den å slå på PUBG Global Championship i desember i Kuala Lumpur.