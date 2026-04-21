Sonos Era 100 SL

I likhet med ulike smarttelefonprodusenter har Sonos ved flere anledninger lansert billigere versjoner av sine eksisterende produkter med tanke på å utvide sortimentet for å appellere til ulike prisklasser.

Det siste tilskuddet til sortimentet heter Era 100 SL, og det er akkurat det navnet antyder: en SL-versjon av den eksisterende Era 100. I grove trekk betyr dette at du her "bare" kjøper en Era 100 som mangler mikrofonene som brukes i standardhøyttaleren for å tilkalle en stemmeassistent, eller for Sonos' Auto Trueplay-funksjon, som bruker nettopp disse mikrofonene til aktivt å kalibrere lydbildet.

Det er et lite problem som vi like gjerne kan få ut av veien først. Prisen er litt merkelig i så måte, ettersom Era 100 SL har kommet til en introduksjonspris på £170, bare litt billigere enn Era 100. Du ofrer ikke mye mellom de to modellene her, men omvendt er den heller ikke mye billigere. Faktisk er forskjellen så liten at du like gjerne kan si: "Hvorfor ikke ta med mikrofonene - du vet jo ikke om du får bruk for dem senere?"

Når det er sagt, er Era 100 SL billigere , og hvor mye den reduserte besparelsen betyr, er til syvende og sist opp til den enkelte. Det som er bra, er ganske enkelt at hvis du vet at mikrofonene ikke interesserer deg, så er det en enkel kjøpsbeslutning.

Denne høyttaleren er tross alt fortsatt strålende. Oppsettet består av tre klasse D-forsterkere, to vinklede diskanthøyttalere og en mellomtonehøyttaler som er 25 % større enn den gamle Sonos One. Disse er innkapslet i det samme perforerte gitteret i enten matt svart eller hvitt, og begge ser stilige ut. Den veier to kilo, er relativt kompakt med sine 18 centimeter, og vil utvilsomt passe inn nesten hvor som helst. Den har støtte for Wi-Fi 6, Bluetooth 5 og AirPlay 2, og integreringen i Sonos' velfungerende app-økosystem er naturligvis sømløs.

Alt fra avspillingskvalitet til pålitelighet og funksjonaliteten via appen er imponerende, og det skyldes utelukkende Sonos' stahet - å insistere på å holde høyttalerne innenfor sitt eget programvareøkosystem har båret frukter, og det å bruke Sonos-appen er nå avgjort strålende.

Det er imidlertid fint å se Bluetooth-tilkobling her, og støtte for for eksempel Spotify Connect eller rett og slett AirPlay, noe som gjør Era 100 SL umiddelbart tilgjengelig. Den nevnte påliteligheten er likevel det som trekker mest. Wi-Fi-høyttalere har en tendens til å være ... vel, "spinkle". Plutselig slutter de å fungere, eller så reagerer de bare ikke når du virkelig trenger det. Men det er ikke tilfelle her, for etter min mening fungerer Sonos bare alltid, og det er verdt pengene.

Era 100 SL er litt fanget mellom to designvalg. Kanskje Sonos burde ha fjernet noen få funksjoner for å kunne tilby en høyttaler til en litt lavere pris, ettersom den nåværende besparelsen virker ganske minimal. Men på den annen side er dette virkelig en strålende liten høyttaler, og vi har ikke savnet mikrofonene i løpet av testperioden.