Endnight Games har vært veldig tause etter at de i mars utsatte Sons of the Forest til en gang i oktober, så med tanke på at vi går inn i september om under en time bør ikke kveldens beskjed komme som et sjokk.

Utviklerne avslører at Sons of the Forest må utsettes atter en gang siden spillet er så stort at de trenger ekstra tid til finpuss. Den gode nyheten er at vi faktisk får en lanseringsdato denne gangen siden planen er å ha det klart 23. februar neste år.