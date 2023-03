Sony beordret til å refundere FIFA-pakker

HQ

Loot box-mekanikken har blitt gransket i årevis, og mens mange spill i stedet har tatt i bruk kamppass for å presse ekstra penger ut av spillerne sine, tilbyr noen titler fortsatt "overraskelsesmekanikk" til publikum. FIFA-pakker er noen av de største synderne her, og en østerriksk domstol har nylig avgjort at de er ulovlige i henhold til den østerrikske spillloven fra 1989.

Denne saken går helt tilbake til 2020, da en østerriksk tenåring hevdet at Sony hadde tillatt ham å gamble på plattformen. Lignende søksmål dukket opp, med mange som hevdet at de hundrevis av euro de hadde tapt på FIFA-pakker, skyldtes at Sony tillot denne formen for gambling på PlayStation.

Mens det ble bestemt av den østerrikske domstolen Sony måtte refundere FIFA-pakker, var dette bare for den opprinnelige fordringshaveren, med refusjonene som bare beløper seg til rundt € 338.26, en mager sum for plattformeieren.

