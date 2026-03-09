Sony eksperimenterer med dynamisk prising på PS Store

HQ

Dynamisk prising er sannsynligvis en av dagens minst favorittfraser, hvis du er lei av å utholde den stadig stigende prisen på å leve i den moderne verden. Det er mange faktorer som gjør at prisene på alt fra dagligvarer til elektronikk øker, og det skyldes et dynamisk miljø som aldri ser ut til å påvirke én gruppe mennesker spesielt. La oss legge bort såpekassen for nå, og se på hvordan det kommer til å endre PlayStation Store.

Ifølge PS Prices (via Polygon) har Sony eksperimentert med dynamisk prising i noen tid. Det tar hensyn til din region, kjøpshistorikk, inntekt, etterspørsel, til og med ting som vær og tid på dagen. Deretter gir den deg en rabatt som kan være høyere eller lavere enn butikktilbudet for kompisen din. Flere eksklusive Sony-spill ble testet sammen med viktige tredjepartsspill, og PS Prices oppdaget avvik på 5 % til 12 % i rabattområdet.

Denne studien så egentlig bare på rabatterte spill, og om du kunne spare en dollar eller to gjennom Sonys dynamiske priser, så det er vanskelig å se om andre brukere opplever høyere priser eller mindre rabatter. Det er også rapportert at brukere har funnet personlige rabatter som er større enn de som tilbys på PlayStation Store.

Disse eksperimentene forventes å fortsette, selv om de ikke har nådd USA og Japan ennå, ettersom restriksjonene kan være strengere der. Akkurat nå testes det i 68 regioner rundt om i verden.