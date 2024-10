Sony fjerner Horizon: Zero Dawn fra PC før remasteren

HQ

Vi har tidligere rapportert at Sony doblet prisen på Horizon: Zero Dawn fra 2017 via PlayStation Store i et forsøk på å få brukere til å kjøpe den dyrere remasteren som slippes senere denne måneden.

Et sleipt trekk mange av dere har kritisert, men det viser seg nå at PlayStation-eiere var vinnere uansett, fordi PC-spillere fikk en enda dårligere avtale. Muligheten til å kjøpe Horizon: Zero Dawn for Epic Games Store og Steam er nemlig helt fjernet ( butikksiden er der imidlertid fortsatt).

Dette betyr at alle som vil spille Aloys første eventyr, må kjøpe Horizon: Zero Dawn Remastered i stedet, som slippes 31. oktober. Før den tid er spillet ikke tilgjengelig for kjøp, og den versjonen er selvfølgelig dyrere.

Hva verre er, remasteren krever PSN for å fungere, og hvis du har fulgt med på fjorårets rykter om Sonys PC-spill, er det rundt 170 regioner og land der PSN-kontoer ikke er tilgjengelige. De som bor i noen av disse vil ikke lenger kunne kjøpe Horizon: Zero Dawn i det hele tatt for PC fordi originalen (som ikke krever en PSN-konto) er borte, og remasteren (som krever en PSN-konto) vil ikke bli solgt.

I forrige generasjon hadde Sony "This is 4 the Players" som slagord, men det er tvilsomt at dette trekket virkelig lever opp til det. Denne generasjonen har de gått for "Play Has No Limits" i stedet - men trekk som dette setter definitivt klare begrensninger. Hva synes du om dette?

Takk, Resetera.