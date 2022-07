Sony gjør det lettere å få mer plass på PlayStation 5

HQ

Som forventet sliter mange ivrige spillere som har en PlayStation 5 med den relativt lille solid state drive-n (SSD). Dette ble litt lettere med oppdatering som gjorde at konsollen støtter eksterne lagringsenheter. Problemet er at mange synes det er skummelt å kjøpe en ny SSD av frykt for at PS5 ikke støtter den, men endelig har vi fått en skikkelig løsning på dette også.

Sony og Western Digital skriver i en pressemelding at de har gått sammen for å lage den første offisielt PlayStation-lisensierte M.2 SSD-en til PlayStation 5. Den såkalte WD_BLACK SN850 M.2 SSD vil komme med to ulike utgaver i midten av august. 1 terrabyte-utgaven vil ha en veiledende pris på € 219.99 (omtrent 2250 kroner) mens den med 2 TB får en veiledende pris på € 314.99 (omtrent 3225 kroner), så som forventet må du punge ut en god del for PlayStations "egne" SSDer.