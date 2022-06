Sony har tatt over markedsføringsrettighetene til Avatar: Frontiers of Pandora

HQ

Om alt går etter planen vil spillere kunne utforske Pandoras vestlige grense i rollen som na'vis innen årets utgang, dette mens James Camerons andre film gjenoppliver Avatar-feberen på kino med The Way of Water. Svenske Massive Entertainments spill heter Avatar: Frontiers of Pandora, og det kommer til PC, PlayStation 5, Stadia og Xbox Series - men markedsføringskampanjen kommer kun til å være knyttet til én plattform: Sonys.

Det var nemlig ingen tilfeldighet at spillets logo dukket opp på skjermen under "With the Best Yet to Come" under forrige ukes Game & Network Services Segment-gjennomgang, signert av PlayStation-sjef Jim Ryan. Som Gamereactor nå har fått bekreftet har Sony kjøpt markedsføringsrettighetene til Ubisofts storspill for å fremheve PlayStation 5 i reklamene. Det kommer ikke til å ha noen betydning annet enn at flere vil assosiere tittelen med PlayStation 5 i stedet for Xbox, så det var nok et godt trekk fra Sony sin side.

Hvilken plattform planlegger du å spille Avatar: Frontiers of Pandora på? Og pleier du å basere valget ditt i slike sammenhenger på hvilken plattform spillet markedsføres til?