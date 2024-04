Sony introduserer sin egen gratis prototypbil i Gran Turismo 7 før den kommer på markedet

HQ

Det er ingen tvil om at Sony i økende grad skaper synergier mellom datterselskapene sine for å forbedre produktene sine. Polyphony Digitals Gran Turismo-serie er et flott utstillingsvindu for bilentusiaster på jakt etter en ny bil, og i den siste gratisoppdateringen som ble sluppet i går kveld, har Sony Honda Mobility avduket sin nye konseptbil.

Den avanserte bilen, kjent som Sony Afeela Prototype, kan nå kjøre rundt på banene i spillet, før den slippes i det virkelige liv. "Vi vil gjerne at så mange som mulig skal bruke den i spillet. Kos dere med den", heter det i den offisielle kunngjøringen.

I tillegg til Sony Afeela-prototypen er også Škoda Vision Gran Turismo og Chevrolet Chevelle SS454 Sport Coupe fra '70 inkludert i spillet.

Klar for en ny bil i GT7?