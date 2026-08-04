Sony-leder ønsker fredelig sameksistens med PC etter at diskene er utfaset

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Til tross for trusler om en boikott og hundretusener av underskrifter som ber Sony om å beholde PlayStation-diskene, ser det ut til at 2028 faktisk vil markere slutten på PlayStation-disken. Dette ble bekreftet i en nylig finansrapport, der Sonys finansdirektør også kommenterte hvordan selskapet kan holde avstand til PC i en helt digital fremtid.

Ifølge Lin Tao, Sonys administrerende direktør og finansdirektør, har forskjellen mellom konsoll og PC aldri egentlig handlet om platen. «Vi mener ikke at platen er den avgjørende faktoren som skiller oss fra PC-en. For PC finnes det visse måter å spille på som bruker. Det er et bredt spekter. Vår styrke ligger i det kuraterte innholdet – det er en av våre styrker. At spillmiljøet er stabilt, er en annen styrke. Sammenlignet med high-end-spill-PC-er er vårt produkt mer overkommelig. Vi mener ikke at selve platen er en sterk faktor for differensiering. Fremover kan vi sameksistere fredelig med PC-spill,» sa Tao (via Wccftech).

Argumentet om det mer stabile spillmiljøet er solid, og det samme gjelder det kuraterte innholdet. PlayStation går bort fra å bringe sine eksklusive titler til PC, og det er dermed et poeng til fordel for konsollopplevelsen. Imidlertid kan argumentet om overkommelig pris føles litt utdatert i disse dager, ettersom ingenting innen spill er så rimelig, uansett om du er en PlayStation-, Xbox- eller PC-spiller. Selvfølgelig vil en high-end-PC fortsatt koste mye mer enn en PS5, men ettersom prisene på både PC-komponenter og PS5-konsoller skyter i været, er spill i ferd med å miste statusen som en rimelig hobby.