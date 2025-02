Sony lekker Metal Gear Solid Δ: Snake Eater utgivelsesdato på PS Store

HQ

Oppdatering: Det er offisielt nå, og sammen med bildet med den faste utgivelsesdatoen, har også en trailer blitt lekket.

[Original nyhetsside]

Hvis du, som oss, har fulgt med på spilllekkasjer og utgivelsesdatoer de siste årene, vil du se at noen av dem skyldes små endringer eller glipp fra selskapene selv når de oppdaterer reklamebannere eller nettbutikksider i forkant. Det er tilfellet i dag, da Sony har skjøvet frem utgivelsesdatoen for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater til 28. august 2025.

Datoen virker ganske definitiv, og at den er lagt til nå, gir mening hvis vi, som ryktene sier, får en ny State of Play neste uke. Antagelig kan vi forvente en ny trailer forMetal Gear Solid Δ: Snake Eater i den, sammen med spillets sommerforhåndsbestillingsåpning.

Siden det er fullt mulig at tipset forsvinner, har vi tatt et skjermbilde for å bevise det.

Kommer du til å spille nyinnspillingen av Metal Gear Solid: Snake Eater i august?