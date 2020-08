Sony planlegger fortsatt PlayStation 5-event i august

Du ser på Annonser

Dette kommer nok til å bli en litt treig nyhetsdag, så hva passer vel bedre enn å berolige noen av dere med noen smått åpenbar nyhet om PlayStation 5.

Flere av dere sendte meg jo meldinger om at dere var skuffet da Sony gjorde det klart at de ikke vil snakke om PlayStation 5 i torsdagens State of Play-sending. Det betyr uansett ikke at dere må vente veldig lenge på mer informasjon. Med konsollen omtrent tre måneder unna bør det ikke komme som en overraskelse at fire kilder jeg har snakket med sier planen fortsatt er å gi oss store PlayStation 5-nyheter i andre halvdel av denne måneden. Akkurat hva skal de få lov til å røpe selv når tiden kommer, men la oss bare si at noen av annonseringen er ting de fleste har lengtet etter...