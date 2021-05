Sony registrerer Sunset Overdrive-varemerke

Du ser på Annonser

Selv om det ikke solgte så bra er Sunset Overdrive et meget underholdende og unikt spill utviklet av Insomniac Games til Xbox One, og det ble senere utgitt på PC også. Men de lave salgstallene førte til at det aldri fikk en oppfølger, men det virker som at det kanskje får en ny sjanse.

Sony kjøpte Insomniac Games for to år siden, og nå ser det ut til at de muligens er interesserte i å gjøre tittelen tilgjengelig for PlayStation-spillere. De har nemlig registrert et varemerke for Sunset Overdrive. Noe mer enn det vet vi dessverre ikke, men spillet fortjener virkelig en ny sjanse så vi krysser fingrene for at det faktisk er på vei til PlayStation 4 og 5.

Har du hatt lyst til å teste ut Sunset Overdrive, men ikke hatt muligheten på grunn av plattformeksklusiviteten?