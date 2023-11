Sony utsetter 6 live-service-spill

HQ

Mange spillselskaper har store planer for live-service-prosjekter. Som Eirik rapporterte om nylig, satser Warner Bros. stort på denne modellen, men selv med så mange live-service-spill på gang er det ikke alle som går like bra.

Sony har angivelig forsinket seks av de tolv live-service-spillene de har under utvikling. Under en inntjeningssamtale (takk, VGC) bekreftet Sonys president, COO og CFO Hiroki Totoki at noen av spillene ble utsatt av kvalitetsmessige årsaker.

"Vi går gjennom dette ... vi prøver så godt vi kan å sikre at [disse spillene] blir likt av spillerne i lang tid. [Av] de 12 titlene vil seks titler bli utgitt innen FY25 - det er vår nåværende plan. [Når det gjelder] de resterende seks titlene, jobber vi fortsatt med det."

"Det er det totale antallet live service- og multiplayer-titler [og] på mellomlang til lang sikt ønsker vi å [fremme] denne typen tjenester, og det er selskapets uendrede policy. Det er ikke slik at vi holder oss til bestemte titler, men spillkvalitet skal være det viktigste."

Vi har ingen konkrete detaljer om hvilke spill det dreier seg om, men etter at Bungie ble en del av Sony-familien i fjor, er det tydelig at PlayStation ønsker råd fra Destiny 2-utvikleren om hvordan man best kan drive en vellykket live-tjeneste.