Warner Bros. ønsker å lage flere live-service-spill

HQ

Warner Bros. har utgitt spill i årevis, men mange av oss begynte for alvor å legge merke til dem etter Batman: Arkham Asylum (Lego-spillene er hit-and-miss og Mortal Kombat er nesten utelukkende takket være Netherrealm). Med Batman: Arkham-spillene, Mad Max, Middle-earth: Shadow of Mordor og fler som viste at historiefokuserte enspillerspill basert på store franchiser kunne bli bra. Så bestemte de seg for å følge noen ganske utmelkede trender med Back 4 Blood og Gotham Knights, før mesteparten av internett kokte over da Suicide Squad: Kill the Justice League ikke imponerte i i State of Play-presentasjonen i februar. Reaksjonene var faktisk så dårlige at Rocksteady og Warner Bros. bestemte seg for å utsette spillet til februar. Mange håpet at dette betydde at de hadde lært leksen sin og ville fokusere enda mer på enspilleropplevelser uten live-service-elementer. Hogwarts Legacy er tross alt et bevis på at det fortsatt fungerer. Dessverre er det langt fra tilfelle.

David Zaslav, administrerende direktør i Warner Bros. Discovery, sa følgende i kveldens investormøte:

"Fokuset vårt er å transformere våre største franchiser fra for det meste konsoll- og PC-baserte med tre til fire års lanseringsplaner til å inkludere flere "alltid på"-gameplay gjennom live-service, multiplatform og free-to-play-utvidelser med mål om å ha flere spillere som bruker mer tid på flere platformer. Til syvende og sist ønsker vi å drive engasjement og monetiseringen av lengre sykluser og på høyere nivå. Vi har satt spesifikke muligheter. Vi er per i dag under skala og ser en mulighet til å generere bedre fortjeneste etter lansering."

Den gode nyheten er altså at Warner Bros. vil gi enda større summer til spillavdelingen sin. Den dårlige er at en større del av dette vil brukes til å lage flee live-service spill og lignende titler som fokuserer på mikrotransaksjoner.

Warner Bros. er åpenbart ikke det eneste selskapet som satser enda mer på dette markedet. Vi har jo for eksempel sett både PlayStation Studios og Ubisoft øke midlene brukt på slikt dramatisk, så man kan bare håpe på at dette ikke påvirker kvaliteten på kommende spill nevneverdig.