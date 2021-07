Soul Calibur VI passerer to millioner solgte eksemplarer

Soul Calibur har ikke helt samme fanskare som Tekken, Super Smash Bros. eller Street Fighter, men det våpenbaserte slåssespillet er likevel ganske populært.

Det seneste kapitlet Soul Calibur VI fra 2018 ble ikke utviklet på det største budsjettet, men utvikleren gjorde likevel en god job og ble belønnet med positive anmeldelser.

Heldigvis har den kommersielle suksessen heller ikke uteblitt, og via spillets offisielle Twitter-konto meddeler Bandai Namco nå at spillet har nådd en flott milepæl:

"Transcending history as #SOULCALIBURVI has reached 2 million copies sold! Thank you to all of our fans for your continued support and may your soul still burn!"

Soul Calibur VI har fått to sesongpass og er dessuten tilgjengelig via Xbox Game Pass. Spillets gjestekarakter er Geralt of Rivia fra The Witcher-spillene.