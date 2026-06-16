Soulja Boy deler nye detaljer om Rapper University og hvordan man søker

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Nylig bestemte rapperen Soulja Boy seg, i et forsøk på å konkurrere mot streameren KaiCenat og hans Streamer University, for å opprette en Rapper University, som skal være et campus hvor fremtidige stjerner kan samles og lære av mannen selv hvordan man blir en hiphop-ikon.

For å bygge videre på dette er det nå lansert en offisiell nettside for Rapper University, som inneholder ny informasjon og detaljer om hvordan man melder seg på initiativet. For det første må fans lage en YouTube-video på ett minutt som forklarer hvorfor de passer godt inn i programmet. De som blir valgt ut, vil bli innrullert og få tilgang til «artistutvikling», samt live-anmeldelser av opptredenene sine gjennom livestreaming, og muligheter til å delta i virale utfordringer.

Nettstedet nevner til og med at Rapper U også er på jakt etter lærere og mentorer, noe som betyr at hvis du har erfaring som tekniker, produsent, manager eller promotør, kan du få muligheten til å bli en del av fakultetet.

I tillegg har nettsiden også et bisart nettleserspill der fans kan utforske en 3D-verden (hvis man kan kalle det det...), lage sin egen karakter, samhandle med andre spillere, samt «samle bars» og «bygge hype».

Hvis du har lyst til å søke, kan du gjøre det her.