Soundtracket til Persona 3 Reload får vinylbehandling

Soundtracket til Persona 3 Reload var en av de mange tingene vi roste i vår anmeldelse av spillet, som ble lansert for to uker siden. Og nå har iam8bit annonsert en ny måte å nyte musikken på - på vinyl.

Forhåndsbestillingene starter i dag på denne lenken, og for 100 dollar får du en premiumboks med "4xLP on Holographic Broken Glass Vinyl", beskrevet slik:

"The Persona 3 Reload 4xLP inneholder soundtracket til "Reloaded", presset på voks over 4 vakre Holographic Broken Glass Vinyl-plater. Nyt både upbeat headbobbere som "When the Moon's Reaching Out" og langsomme, rørende melodier som "Aria of the Soul" om og om igjen, med den førsteklasses masteringbehandlingen de fortjener."

Forsendelsen starter i 3. kvartal, og hvis du er en fan av Persona 3 Reload -soundtracket, bør du absolutt sjekke ut denne, da iam8bit-produkter stort sett alltid holder det de lover. Hvis du ikke har spilt spillet ennå, bør du absolutt gjøre det. Det er for øyeblikket tilgjengelig for PC, PlayStation og Xbox, og er inkludert i Game Pass-abonnementet ditt.