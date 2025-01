South of Midnight avslører PC-spesifikasjoner

HQ

South of Midnight var et av hovedspillene på gårsdagens Xbox Developer Direct, og i tillegg til en rekke nye detaljer, gameplay-bilder og en utgivelsesdato som endelig har nådd skjermene våre, har vi også fått spillets PC-krav.

Disse spesifikasjonene kommer via South of Midnight's Steam-side, og kravene er overraskende lave for en 2025-utgivelse. Du kan rocke en Ryzen 3 1300X / Intel i3-8100 som prosessor, med en AMD Radeon RX 580 eller Nvidia GTX 1060 som GPU hvis du vil ha minimumsspesifikasjonene.

For anbefalt ytelse trenger South of Midnight en AMD 1600X / Intel i5-7600K CPU, sammen med en AMD RX 6600 / Nvidia RTX 2060 / Intel Arc A580. Igjen, selv om disse spesifikasjonene er høyere enn minimumskravene, er de ikke for krevende.

Du trenger 55 GB ledig plass på maskinen din, samt 12 GB eller 16 GB RAM for minimums- og anbefalte spesifikasjoner. På Steam står det for øyeblikket South of Midnight at det krever 12 og 16 MB, men vi antar at det bare er en skrivefeil.