South of Midnight får en dokumentarfilm i morgen

I løpet av den siste måneden har Compulsion Games presentert flere av miljøene vi får utforske i deres kommende actioneventyr South of Midnight, som utspiller seg i en fantasiversjon av det amerikanske sørstatene.

Nå ser det ut til at de er ferdige med prøvene av konseptkunst, og via Instagram avslører de nå at vi i morgen får en dokumentarfilm om spillet å se frem til:

"Still inn 11.12.2024 for premieren på Weaving Hazel's Journey: A South of Midnight Documentary, hvor vi utforsker visjonen, art direction, musikken, gameplayet og talentet bak vårt kommende actioneventyr. I tillegg får du en eksklusiv første titt på splitter nye spillopptak og intervjuer med teamet!"

Vi kommer selvfølgelig tilbake til dette i morgen, og et forhåpentligvis velprodusert innblikk i utviklingen av denne interessante tittelen, komplett med gameplay, høres ganske bra ut.

South of Midnight vil bli utgitt for PC og Xbox Series S/X i 2025 på en ennå ikke spesifisert dato. Forhåpentligvis får vi et snevrere lanseringsvindu på tirsdag.