South of Midnight håper å bli et annerledes monster-spill

Mange av dagens spill går gjerne for en realistisk presentasjon eller en mer tegneserieaktig variant med klare farger. Derfor fikk skaperne av We Happy Few og Contrast mange til å lene seg litt mer frem da de så på Xbox Games Showcase.

Der viste de frem South of Midnight, et tredjepersons actioneventyrspill hvor du jakter ned monstere og helberede dimensjonsrevnene som tok dem inn i denne verdenen som er en slags blanding av Arcane: League of Legends og Tim Burtons animasjonsfilmer. Dette ved å bruke magi som ikke er den klassiske ild, is og slik. Akkurat hvordan må vi bare vente og se på, for dette var et av få spill Xbox ikke ga oss et lanseringsår for engang.