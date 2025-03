South of Midnight har fått gull

HQ

Det er noen få store spill som kommer neste måned, men for Xbox er det kanskje ikke noe større eksempel enn Compulsions South of Midnight. Action-eventyrspillet som foregår i en amerikansk sørstatsinspirert verden, skal lanseres på PC og Xbox Series X/S den 8. april (som en dag én-lansering på Game Pass), og nå som det nærmer seg, har det nettopp blitt avslørt at spillet har fått gullstatus og er klart for lansering.

Som bekreftet i et Xbox Wire-innlegg, blir vi fortalt at spillet har nådd "gull" utviklingsmilepælen, og at dette kommer i tråd med at tittelens lydspor blir gjort tilgjengelig på musikkstrømmetjenester.

Spesifikt legger Xbox Wire innlegget til: "South of Midnight hadde nettopp gått gull, med utvikling fullført før spillets globale utgivelsesdato 8. april."

Så hvis du hadde noen grunn til å tvile på at South of Midnight vil lide en forsinkelse i siste øyeblikk og gå glipp av den planlagte lanseringsdatoen, kan du hvile rolig nå.

Kommer du til å sjekke ut South of Midnight neste måned?