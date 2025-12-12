South of Midnight kommer til PlayStation 5 og Nintendo Switch 2 tidlig i 2026

HQ

Nærmest alle spill i Xbox Game Studios' portefølje kommer til andre konsoller i disse dager, så det var bare et spørsmål om tid før South of Midnight ville ta veien over. Nå har vi en bedre idé om når.

Compulsion Games avslører at South of Midnight vil lanseres på PlayStation 5 og Nintendo Switch 2 våren 2026. Dette betyr vanligvis en gang mellom mars og juli, så det høres ut som om PC- og Xbox Series-versjonene kan komme til å feire sitt første jubileum før de som eier andre plattformer har muligheten til å spille det Ben mener er et godt spill som ikke har gameplayet som gjør at det skiller seg ut.

South of Midnight er nominert til to priser - Innovation in Accessibility og Games for Impact, på The Game Awards når hovedshowet starter om 40 minutter. Begge med sterke konkurrenter, så tiden vil vise om kanadierne klarer å dra hjem med en statue eller to.