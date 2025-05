South of Midnight-skaperne sier at Microsoft ikke prøver å presse frem generativ KI i utviklingen

HQ

Microsoft er et av verdens ledende teknologiselskaper og har derfor ikke råd til å ikke ligge i forkant når det gjelder utvikling og bruk av KI for fremtiden. Selv om de har utforsket bruken av denne teknologien i videospill, ser det imidlertid ikke ut til at den vil erstatte manusforfatternes ideer eller de menneskelige designernes kunst.

Dette kommer direkte fra Compulsion Games-direktør Guillaume Provost, skaperne av det nylige South of Midnight, som sier at Microsoft ikke presser eller oppmuntrer sine førstepartsstudioer til å bruke teknologien, og understreker i prosessen at Compulsion heller ikke har noen planer om å bruke teknologien i fremtiden. I et intervju med Game Developer hadde Provost dette å si :

"Bare basert på hvilke typer spill vi lager, vil jeg si at vi sannsynligvis ikke er det studioet som vil bruke AI mest, og jeg tror ikke det plager noe hos Microsoft. DNA-et til studioet vårt er å lage ting for hånd og få dem til å føles håndlagde, og det innebærer mye manuelt arbeid."

Til tross for dette erkjenner Compulsions administrerende direktør at visse aspekter av forproduksjonen (som å lage storyboards) ville hatt nytte av å bruke kunstig intelligens, selv i et studio som er så "håndlaget" som hans. Han sier at videospillbransjen alltid har beveget seg fremover på en "disruptiv" måte.

Tror du AI vil bli brukt i bransjen til teknisk arbeid, eller vil bruken av generativ AI bli mer og mer vanlig?