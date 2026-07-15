South of Midnight Utvikleren Compulsion Games ønsker å samarbeide med andre studioer

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Med flere studioer som har forlatt Xbox Game Studios de siste ukene, forventer vi en periode med store endringer for selskaper som Ninja Theory, Double Fine, Undead Labs og Compulsion Games. Utvikleren av « South of Midnight er allerede på utkikk etter nye muligheter, selv om det ser ut til at de ikke kommer til å utvikle et nytt spill på egen hånd.

Som Compulsion Games har lagt ut på LinkedIn, ønsker utvikleren nå å samarbeide med og støtte andre studioer. «Vi inviterer partnere til å dra nytte av talentet og kreativiteten til det prisbelønte teamet bak Sought of Midnight», heter det i innlegget. «Vi gleder oss til å støtte utviklingen av minneverdige opplevelser som engasjerer og underholder spillere over hele verden.»

Det er derfor lite sannsynlig at Compulsion vil lage et prosjekt helt på egen hånd, noe som er forståelig med tanke på at de ikke lenger har støtten fra en gigant som Xbox. Å støtte utviklingen av et annet spill er kanskje ikke veien å gå for å skape noe som føles unikt for Compulsion, men hvis det holder studioet gående, er det helt sikkert en sterk strategi på kort sikt.