South of Midnights kampanje er omtrent 12 til 15 timer lang

I går ble det sluppet en 30-minutter lang dokumentar om South of Midnight, der vi fikk møte utviklerne og høre mer om deres tanker om det lovende eventyret. De fortalte oss også hvorfor de valgte en fantasy-versjon av de amerikanske sørstatene som lokasjon for eventyret, og viste oss massevis av gameplay.

Xbox-influencer Parris Lilly fikk muligheten til å intervjue teamet, som ga oss flere tekniske detaljer om eventyret. Takket være dette vet vi nå at kampanjen er estimert til å være 12-15 timer lang, og at spillet vil kjøre med 60 bilder per sekund på både Xbox Series S og X (mellomsekvensene er imidlertid designet for å gi en illusjon av stop motion-film). Dessuten er det Unreal Engine 4 som brukes som grafikkmotor.

Du kan sjekke ut hele intervjuet nedenfor. South of Midnight vil bli utgitt neste år for PC og Xbox, og det er beleilig nok inkludert med Game Pass helt fra starten.