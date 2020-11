Space Force får en andre sesong

Du ser på Annonser

Håpet med Netflix' Space Force var at de skulle skape en slags pseudo-etterfølger til The Office, men det viste seg å ikke bli helt tilfellet. Resultatet var dessverre at serien fikk generelt skuffede tilbakemeldinger, men det viser seg at den har hatt nok seere til å få en ny sesong.

The Hollywood Reporter kan fortelle at denne andre sesongen forventes å gå i produksjon i løpet av 2021, og at seriens skaper, Greg Daniels, nå får selskap av Norm Hiscock, som ar vært produsent på blant annet King of the Hill, Parks and Recreation og Brooklyn Nine-Nine.

Hele castet, deriblant Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome og Jimmy O. Yang vender tilbake.