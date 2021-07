Etter nesten 25 år er oppfølgeren til Space Jam endelig her, og i likhet med originalfilmen har også oppfølgeren, kjent som Space Jam: A New Legacy, fått et lisensspill som enkelt og greit heter Space Jam: A New Legacy - The Game. Tittelen som er utviklet av Digital Eclipse har vært tilgjengelig for Xbox Game Pass Ultimate-abonnenter i rundt to uker, men er nå også tilgjengelig for det allmenne publikum som en free-to-play beat 'em up-opplevelse. Jeg spilte nylig gjennom spillet på en GR Live-stream (som kan se i sin helhet nedenunder), og etter å ha gjennomført spillet et par ganger i løpet av streamen tenkte jeg det var på tide å oppsummere tankene mine rundt spillet.

For de som ikke vet det er det greit å avklare innledningsvis at spillet er satt til den store basketballkampen i filmen, og vi får her se Snurre Sprett, Lola og LeBron James samarbeide gjennom et digitalt retrolandskap hvor de overvinner forskjellige robotfiender i jakten etter Legacy-koden som inneholder informasjon om hvor AL.G (filmens slemming spilt av Don Cheadle) har skjulestedet sitt.

Det er et tradisjonelt beat 'em up-spill, noe som innebærer at kontrollsystemet stort sett er begrenset til å hamre løs på en eller to knapper for å veksle mellom noen få ulike angrep. Det finnes likevel noen kule funksjoner her som skiller spillet ut fra sine konkurrenter, inkludert det faktum at de tre rollefigurene kan drible en basketball og bruke den som et våpen mot innkommende fiender. Jeg må ærlig innrømme at det begrensede angrepstallet var noe skuffende, og det betyr også at du ikke kan sette sammen lange komborekker. Faktisk er antallet kommandoer du kan gjennomføre noe som kunne vært perfekt for en NES-håndkontroll - så få angrep snakker vi om.

Dette betyr ikke at selve spillmekanikken er dårlig. Til å være et lite beat 'em up-spill er det moro (hvor lite det faktisk er kommer jeg straks tilbake til), og spillet inneholder en anstendig mengde utfordringer som aldri er overveldende men som likevel ikke nøler med å slå deg over ende dersom du ikke konsentrerer deg. Det disker også jevnlig opp med nye utfordringer i form av nye fiender og bosskamper som presenteres ofte nok til å holde deg engasjert. På toppen av det hele byr spillet på kort dekorert med Looney Tunes-figurer som gir deg spesielle egenskaper når de spilles, deriblant gjenstander som gir tilbake helse eller øker angrepskraften til figuren du spiller som.

Det er verdt å bemerke at selv om LeBron, Snurre og Lola alle har forskjellige effekter på egenskapene sine, er hver bevegelse og knappekommando identiske på tvers av de tre figurene.

En siste kommentar om spillmekanikkene er at bruken av basketballen som våpen er helt klart spillets mest unike side. Med ballen kan du lade opp skudd før du slenger den av gårde for å gjøre stor skade, eller du kan hoppe og kaste den for å skape en bølgeeffekt som skader fienden. Det beste er at når du kaster ballen slik at den havner utenfor skjermen vil Pip (den gule kanarifuglen) plukke den opp og ta den med tilbake til deg. Den er ganske moro å (mis)bruke.

Ett av de største punktene som likevel vil overraske deg er at spillet er veldig, veldig kort. Greit nok at dette er free-to-play og at man dermed ikke kan forvente en enorm opplevelse på 30+ timer, men jeg klarte fortsatt å gjennomføre spillet på normal vanskelighetsgrad på under en time. Etter å ha låst opp den høyere vanskelighetsgraden bestemte jeg meg deretter for å spille gjennom spillet på nytt, noe som tok meg 45 minutter. Med tanke på at den eneste andre modusen i spillet er Boss Rush, som ber deg vinne over spillets tre store bosser med bare ett liv til rådighet, vil du kanskje klare å tyne ut tre timers spilletid her, noe som er vesentlig kortere enn jeg hadde forventet.

Ettersom det er tre spillbare figurer her, kan du spille gjennom spillet med opptil tre spillere samtidig. Dersom man spiller med andre kan man til og med spille ballen mellom seg, nesten som om dette skulle vært et svært simpelt NBA-spill.

Når man samlet sett tar i betraktning at dette er et free-to-play-spill som er relativt kort, byr Space Jam: A New Legacy - The Game på en brukbar, men samtidig simpel beat 'em up-opplevelse. Det er moro, byr på variasjon til tross for sin korte varighet og er engasjerende å spille, særlig hvis man kan spille sammen med andre. Ettersom du nå bare kan plukke det opp og spille det i dag vil jeg anbefale deg å sjekke det ut, for om ikke annet er det en nokså underholdende måte å slå i hjel tiden på en ledig sommerkveld.