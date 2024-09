Spacestation Gaming forlater Apex Legends Global Series-team

HQ

I en ganske overraskende hendelse har Spacestation Gaming bestemt seg for å gå videre fra sin Apex Legends Global Series-oppsetning. Esport-organisasjonen har skilt ad med Josue "Phony" Ruiz, Brody "Xynew" Geissler, Israel "Koyful" Lawrence og trener James "AfrO4E" Ofori, alt til tross for at dette mannskapet ble kåret til Split 2 Playoffs seierherrer for mindre enn en uke siden.

Det er uklart hva fremtiden nå har for denne gruppen vinnende spillere, og likeledes hva SSG vil gjøre for å opprettholde sin plass på den kompetitive Apex Legend-scenen. Imidlertid har administrerende direktør Shawn "Unit" Pellerin gitt ut en uttalelse om hvorfor denne avgjørelsen ble tatt, og la til:

"Under EWC ble det gjort oppmerksom på at laget gikk gjennom interne problemer, og de ønsker å gjøre endringer eller oppløse seg.

"Oppsetningen var låst for ALGS Mannheim, så vi ble alle enige om at dette ville bli deres siste arrangement som et lag sammen.

"Vi var også klar over at ALGS-mesterskapet ble flyttet til 2025, og at kontrakten vår med spillerne ville utløpe ved utgangen av 2024.

"Vi snakket med spillerne om en forlengelse, men de ønsket å holde mulighetene åpne etter majoren, og vi gikk med på å gi slipp på dem så snart mesterskapet var over slik at de kunne gå til nye lag."

Så til tross for suksessen var tydeligvis ikke alt bare rosenrødt bak forhenget.