Spacestation Gaming kronet EMEA Overwatch FACEIT League sesong 1 mestere

Den første Overwatch 2 FACEIT League sesongen er i bøkene. Etter at Oceania-divisjonen ble avsluttet i forrige uke og så The Great Showmen kronet til seierherrer, har nå EMEA-, nordamerikanske og søramerikanske divisjoner også avsluttet.

For EMEA-regionen var det Spacestation Gaming som gikk til topps etter å ha beseiret ENCE i den store finalen. Dette resultatet sikrer laget en plass i den andre sesongen av ligaen, i tillegg til at de drar hjem med $ 10,000 XNUMX i premiepenger.

For NA-regionen beseiret Toronto Defiant M80 for å motta de samme belønningene, mens Loaded overvant And They Say i den søramerikanske divisjonen for å få lignende belønninger, om enn en mindre pengepremie.

Kvalifisering for sesong 2 er ikke det eneste disse vinnerne og mange av de høyere plasserte lagene har tjent, ettersom mange har stanset billetten til Esports World Cup. For dette formål kjenner vi nå de 16 kvalifiserte lagene. Du kan se dem nedenfor :



Spacestation Gaming



ENCE



Bleed Esports



Crazy Raccoon



Team Falcons



Zeta Division



Fnatic



LGD.OA



GG Peps



Twisted Minds



Virtus.pro



Toronto Defiant



M80



Tidløs



Loaded



De store showmennene



Overwatch Esports World Cup -turneringen starter 24. juli og slutter 28. juli og ser $ 1 million på linjen og tilgjengelig for å bli vunnet.